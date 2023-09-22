エア・ウォーター、インド国営製鉄にガス供給 ２０２５年開始、プラント新設
2023年09月22日14時47分
エア・ウォーターは２２日、インド鉄鋼公社（ＳＡＩＬ）が運営する製鉄所向けに、現地子会社が酸素などの産業ガスを供給する契約を締結したと発表した。インド東部の製鉄所隣接地に、同社の海外事業として最大規模の産業ガス製造プラントを新設する。供給開始は２０２５年１０月を予定し、投資額は約１３５億円。
エア・ウォーター、インド国営製鉄にガス供給 ２０２５年開始、…
2023年09月22日14時47分
エア・ウォーターは２２日、インド鉄鋼公社（ＳＡＩＬ）が運営する製鉄所向けに、現地子会社が酸素などの産業ガスを供給する契約を締結したと発表した。インド東部の製鉄所隣接地に、同社の海外事業として最大規模の産業ガス製造プラントを新設する。供給開始は２０２５年１０月を予定し、投資額は約１３５億円。
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