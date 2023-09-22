自民党の萩生田光一政調会長は２２日、岸田文雄首相が１０月中に策定すると表明した経済対策について、「来月中旬に（党内）議論を集約し、首相に申し入れができるようなスケジュール感で行いたい」と述べた。規模に関しては「必要な対策を積み上げ、結果としてついてくるものだ」と語り、具体的な言及を避けた。党本部で記者団の質問に答えた。

補正予算「国会に提出」 経済対策、来週前半に指示―岸田首相