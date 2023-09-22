青森銀行（青森市）とみちのく銀行（同）を傘下に持つプロクレアホールディングスは２２日、整理回収機構が引き受けていた公的資金に当たる「第１種優先株式」を自己株式として取得し、２００億円の公的資金を１年前倒しで完済したと発表した。公的資金は２００９年９月、みちのく銀に対して注入。２２年４月の両行の経営統合に伴い、返済主体はＨＤへ移転していた。返済原資はみちのく銀が約１５０億円、青森銀が約５０億円。