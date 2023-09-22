日銀、大規模緩和を維持 先行き指針も据え置き
2023年09月22日12時28分
日銀は２２日、前日に続き金融政策決定会合を開き、現在の長短金利操作を柱とする大規模金融緩和政策の維持を全員一致で決定した。物価上昇圧力は根強いものの、会合後に公表した声明文では、２％の物価上昇目標実現に向け「粘り強く金融緩和を継続していく」と明記。金融政策運営の先行き指針も「必要があればちゅうちょなく追加的な金融緩和措置を講じる」との方針を堅持した。
日銀、大規模緩和を維持 先行き指針も据え置き
2023年09月22日12時28分
日銀は２２日、前日に続き金融政策決定会合を開き、現在の長短金利操作を柱とする大規模金融緩和政策の維持を全員一致で決定した。物価上昇圧力は根強いものの、会合後に公表した声明文では、２％の物価上昇目標実現に向け「粘り強く金融緩和を継続していく」と明記。金融政策運営の先行き指針も「必要があればちゅうちょなく追加的な金融緩和措置を講じる」との方針を堅持した。
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