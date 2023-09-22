秋田３区、元衆院議員が出馬へ
2023年09月22日10時54分
元衆院議員の村岡敏英氏（６３）が、次期衆院選の秋田３区に国民民主党から出馬を検討していることが分かった。１０月上旬にも最終判断する。関係者が２２日、明らかにした。
秋田３区、元衆院議員が出馬へ
2023年09月22日10時54分
元衆院議員の村岡敏英氏（６３）が、次期衆院選の秋田３区に国民民主党から出馬を検討していることが分かった。１０月上旬にも最終判断する。関係者が２２日、明らかにした。
こんな記事も
選挙
高市氏ら自民３議員支部に寄付 衆院選直前、国の事業受注業者(09/22 16:11)
衆参２補選「自民対非自民に」 立民代表(09/22 15:48)
高市氏ら「適切に説明を」 国事業受注会社から寄付―松野官房長官(09/22 11:01)
秋田３区、元衆院議員が出馬へ(09/22 10:54)
与野党幹部、衆院選にらみ火花 「総力を結集」「阪神優勝なら解散」(09/21 16:43)
長崎４区補選で末次氏推薦 社民(09/20 17:50)
維新、次期衆院選に３新人(09/20 14:35)
衆院選協力へ泉氏に説明要求 共産幹部(09/19 19:47)
衆参補選「必勝期す」 自民・小渕氏(09/19 11:18)