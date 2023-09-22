ＴＲＥＨＤ、東芝買収に５０億円出資
2023年09月22日10時51分
廃棄物処理などを手掛けるＴＲＥホールディングスは２２日までに、日本産業パートナーズ（ＪＩＰ）陣営による東芝株のＴＯＢ（株式公開買い付け）成立を受け、陣営側に５０億円を出資することを明らかにした。現時点で協業や経営参画などの合意はないが、資源リサイクルや再生エネルギー発電などの分野で東芝が持つ技術やノウハウの獲得、相乗効果の発揮を期待し、出資を決めたという。
ＴＲＥＨＤ、東芝買収に５０億円出資
2023年09月22日10時51分
廃棄物処理などを手掛けるＴＲＥホールディングスは２２日までに、日本産業パートナーズ（ＪＩＰ）陣営による東芝株のＴＯＢ（株式公開買い付け）成立を受け、陣営側に５０億円を出資することを明らかにした。現時点で協業や経営参画などの合意はないが、資源リサイクルや再生エネルギー発電などの分野で東芝が持つ技術やノウハウの獲得、相乗効果の発揮を期待し、出資を決めたという。
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