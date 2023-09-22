主な日本選手の成績（２１日） 欧州サッカー
2023年09月22日10時12分
【ドイツ】
▽長谷部（アイントラハト・フランクフルト） 欧州カンファレンスリーグのアバディーン（スコットランド）戦でベンチ入りも出番なし。２―１。
【オランダ】
▽菅原（ＡＺアルクマール） 欧州カンファレンスリーグのズリニスキ（ボスニア・ヘルツェゴビナ）戦でフル出場。３―４。（時事）
主な日本選手の成績（２１日） 欧州サッカー
2023年09月22日10時12分
【ドイツ】
▽長谷部（アイントラハト・フランクフルト） 欧州カンファレンスリーグのアバディーン（スコットランド）戦でベンチ入りも出番なし。２―１。
【オランダ】
▽菅原（ＡＺアルクマール） 欧州カンファレンスリーグのズリニスキ（ボスニア・ヘルツェゴビナ）戦でフル出場。３―４。（時事）
関連記事
こんな記事も
スポーツ総合
ナミビア、屈辱の大敗 ラグビーＷ杯(09/22 10:18)
ラグビーＷ杯・談話(09/22 10:13)
フランス、圧勝も喜べず 主将デュポンが骨折の疑い―ラグビーＷ杯(09/22 10:12)
主な日本選手の成績（２１日） 欧州サッカー(09/22 10:12)
ブライトンの三笘、ほろ苦デビュー 欧州サッカー(09/22 09:39)
カブスの鈴木は６番右翼 米大リーグ(09/22 09:31)
２０年ぶり狙えるペア セーリング―トリコロールの風を(09/22 09:07)
選手に寄り添う中嶋流 コンディション管理も徹底―プロ野球・オリックス、２１世紀初のパＶ３（上）(09/22 08:49)
情熱尽きぬＡＹＵＭＩ 際立つ独創ムーブ―世界ブレイキン・女王でパリへ（下）(09/22 08:43)
自信取り戻したい本多 杭州で好タイムを―競泳・アジアの頂へ（４）完(09/22 08:38)
三笘のブライトン、初戦黒星 遠藤も先発デビュー―サッカー欧州Ｌ(09/22 08:17)
田中ら準決勝へ カヌー世界選手権(09/22 08:15)
フランスが３連勝 ９６点でナミビア圧倒―ラグビーＷ杯(09/22 08:08)
女子６８キロ級の石井、巻き返し期す 世界レスリング(09/22 07:41)
福田「ポジティブにやれている」 出場機会待つＳＨ―ラグビーＷ杯(09/22 07:40)
元木、逆転負けに涙 世界レスリング(09/22 07:22)
父とウイニングラン 藤波、隙なく頂点―世界レスリング(09/22 07:22)
王者に迫った日下 世界レスリング(09/22 06:57)
藤波朱理２年ぶりＶ、元木咲良は銀 日下尚は３位決定戦へ―世界レスリング(09/22 06:39)
日下尚、３位決定戦へ 奥村総太は１回戦敗退―世界レスリング(09/22 00:38)
友野一希がＳＰ２位 フィギュアスケート(09/21 23:29)
日本男子、全勝で突破 アジア大会・バレーボール(09/21 23:00)
巨人の赤星、カーブに自信 自己最長８回無失点―プロ野球(09/21 22:59)
プロ野球・ひとこと(09/21 22:54)
中日、打線が意地 プロ野球(09/21 22:43)
西武の今井、初の２桁勝利 プロ野球(09/21 22:39)
勝利呼ぶ完璧３ラン ソフトバンクの近藤「必ず２位に」―プロ野球(09/21 22:18)
奥村、寝技で屈す 世界レスリング(09/21 22:14)
セ・リーグチーム成績表 （２１日現在）(09/21 22:05)
セ・リーグ個人投手成績 （２１日現在）(09/21 22:02)