笹徳印刷、きょう名証メイン上場
2023年09月22日08時10分
印刷業を営む笹徳印刷（愛知県豊明市、杉山昌樹社長）が２２日、名証メイン市場に新規上場する。調達資金額は、オーバーロットメント分を除き約２億７６００万円の見込みで、関東工場や本社工場における製造設備の投資資金に充てる。
笹徳印刷、きょう名証メイン上場
2023年09月22日08時10分
印刷業を営む笹徳印刷（愛知県豊明市、杉山昌樹社長）が２２日、名証メイン市場に新規上場する。調達資金額は、オーバーロットメント分を除き約２億７６００万円の見込みで、関東工場や本社工場における製造設備の投資資金に充てる。
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