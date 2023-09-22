【１面トップ】

〔朝日〕ヤフー 優越的地位の可能性 対メディア 記事の使用料 公取委指摘 著しい低価格なら「独禁法上、問題」

〔毎日〕気候変動 日本演説できず 国連「野心」サミット

〔読売〕東芝 非上場で再建へ 国内連合 ＴＯＢが成立 上場廃止 年内にも

〔日経〕資産運用特区創設へ 首相表明 海外勢の参入促す

〔産経〕経済対策「来週前半に柱」 首相表明 資産呼び込みへ運用特区

〔東京〕「健康被害恐れ」突出６７％ 汚染で井戸取水停止７市住民 血液分析 多摩３０市町村７９１人〔ＰＦＡＳを追う〕

【共通ニュース】

◆秘書兼職 自民と立憲調査 全国会議員対象 是正の動き広がる

◆「年収の壁」議論始まる 厚労省部会 保険料減免 慎重意見も

◆ポーランド「武器供与せず」 ゼレンスキー氏に反発 ウクライナ穀物輸入巡り

◆李氏逮捕 国会が同意 韓国最大野党代表 背任容疑 造反相次ぎ党内の亀裂深まる

◆ジブリ 日テレが子会社化 社長派遣、経営面で支援

◆英ガソリン車禁止延期 新車、３５年に 気候対策に反発

◆がんセンター元医長収賄 容疑で逮捕 器具使用見返り 警視庁 １７０万円贈賄 前社長も逮捕

◆組織委元次長 懲役２年求刑 五輪談合「自由競争 骨抜き」（続）