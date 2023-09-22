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２２日の朝刊（都内最終版）☆１

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２２日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年09月22日06時59分

【１面トップ】
〔朝日〕ヤフー　優越的地位の可能性　対メディア　記事の使用料　公取委指摘　著しい低価格なら「独禁法上、問題」
〔毎日〕気候変動　日本演説できず　国連「野心」サミット
〔読売〕東芝　非上場で再建へ　国内連合　ＴＯＢが成立　上場廃止　年内にも
〔日経〕資産運用特区創設へ　首相表明　海外勢の参入促す
〔産経〕経済対策「来週前半に柱」　首相表明　資産呼び込みへ運用特区
〔東京〕「健康被害恐れ」突出６７％　汚染で井戸取水停止７市住民　血液分析　多摩３０市町村７９１人〔ＰＦＡＳを追う〕
【共通ニュース】
◆秘書兼職　自民と立憲調査　全国会議員対象　是正の動き広がる
◆「年収の壁」議論始まる　厚労省部会　保険料減免　慎重意見も
◆ポーランド「武器供与せず」　ゼレンスキー氏に反発　ウクライナ穀物輸入巡り
◆李氏逮捕　国会が同意　韓国最大野党代表　背任容疑　造反相次ぎ党内の亀裂深まる
◆ジブリ　日テレが子会社化　社長派遣、経営面で支援
◆英ガソリン車禁止延期　新車、３５年に　気候対策に反発
◆がんセンター元医長収賄　容疑で逮捕　器具使用見返り　警視庁　１７０万円贈賄　前社長も逮捕
◆組織委元次長　懲役２年求刑　五輪談合「自由競争　骨抜き」（続）

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