【ニューヨーク時事】２１日のニューヨーク外国為替市場では、日銀の金融政策決定会合の結果発表を控えて円買い・ドル売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１４７円台後半に上昇した。午後５時現在は１４７円５４～６４銭と、前日同時刻比７４銭の円高・ドル安。