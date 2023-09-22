イスラエル・サウジ接近をけん制 パレスチナ議長が国連演説
2023年09月22日06時32分
【カイロ時事】パレスチナ自治政府のアッバス議長は２１日、国連総会で演説し、「（パレスチナ人が）完全な権利を手にする前に中東和平を実現できると考えるのは妄想だ」と強調した。米国が仲介するイスラエルとサウジアラビアの関係正常化に向けた動きをけん制したとみられる。
イスラエル・サウジ接近をけん制 パレスチナ議長が国連演説
2023年09月22日06時32分
【カイロ時事】パレスチナ自治政府のアッバス議長は２１日、国連総会で演説し、「（パレスチナ人が）完全な権利を手にする前に中東和平を実現できると考えるのは妄想だ」と強調した。米国が仲介するイスラエルとサウジアラビアの関係正常化に向けた動きをけん制したとみられる。
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ウォール・ストリート・ジャーナル