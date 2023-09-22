ＮＹ株、３日続落 米金利高止まり観測で
2023年09月22日06時29分
【ニューヨーク時事】２１日のニューヨーク株式相場は、米国の金利高止まりが長期化する可能性が嫌気され、３日続落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比３７０．４６ドル安の３万４０７０．４２ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２４５．１５ポイント安の１万３２２３．９８で引けた。
ＮＹ株、３日続落 米金利高止まり観測で
2023年09月22日06時29分
【ニューヨーク時事】２１日のニューヨーク株式相場は、米国の金利高止まりが長期化する可能性が嫌気され、３日続落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比３７０．４６ドル安の３万４０７０．４２ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２４５．１５ポイント安の１万３２２３．９８で引けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル