藤波朱理が優勝 世界レスリング
2023年09月22日02時24分
【ベオグラード時事】来年のパリ五輪予選を兼ねるレスリングの世界選手権は２１日、ベオグラードで行われ、既に五輪代表を決めている女子５３キロ級の藤波朱理（日体大）が優勝した。
藤波朱理が優勝 世界レスリング
2023年09月22日02時24分
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