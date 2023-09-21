【イスタンブール時事】ウクライナ南部の港を出航し、黒海のルーマニア、ブルガリア沖合を南下していた穀物船が２１日、トルコの最大都市イスタンブールのボスポラス海峡付近に到着した。トルコのメディアが報じた。穀物船はイスラエルに向かっているという。

ロシアは７月中旬に穀物輸出合意から離脱した。その後、ウクライナからは貨物船少なくとも５隻が出航しているが、穀物船はこれが初めて。