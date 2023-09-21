【ニューヨーク時事】２１日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が年内の追加利上げの可能性を示唆したことが嫌気され、続落して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比２０７．０９ドル安の３万４２３３．７９ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１２４．３５ポイント安の１万３３４４．７８。