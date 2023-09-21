【ニューヨーク時事】２１日午前のニューヨーク外国為替市場では、前日の円売り・ドル買いの流れが一巡し、円相場は１ドル＝１４８円近辺に上昇した。午前９時現在は１４７円９０銭～１４８円００銭と、前日午後５時比３８銭の円高・ドル安。