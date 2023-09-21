【サンパウロ時事】ブリヂストンのブラジル現法はタイヤ需要の低迷を背景に、サントアンドレ工場（サンパウロ州）の従業員の雇用契約を一時的に停止する方針だ。２０日の会合で労組側に対して、２～５カ月間の一時解雇（レイオフ）を提案する見込み。主要紙フォリャ・デ・サンパウロが伝えた。