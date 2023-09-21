大阪・関西万博「延期はない」 ＢＩＥ事務局長
2023年09月21日21時20分
２０２５年大阪・関西万博の準備状況を確認するため来日していた博覧会国際事務局（ＢＩＥ、本部パリ）のケルケンツェス事務局長は２１日午後、東京都内で報道陣の取材に応じた。２５年４月の開幕時期について「進捗（しんちょく）が遅れているとは思っておらず、延期はない」と強調した。
大阪・関西万博「延期はない」 ＢＩＥ事務局長
2023年09月21日21時20分
２０２５年大阪・関西万博の準備状況を確認するため来日していた博覧会国際事務局（ＢＩＥ、本部パリ）のケルケンツェス事務局長は２１日午後、東京都内で報道陣の取材に応じた。２５年４月の開幕時期について「進捗（しんちょく）が遅れているとは思っておらず、延期はない」と強調した。
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