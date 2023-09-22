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政調会長代行に田村憲久氏　国対委員長代理は西村明宏氏―自民

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政調会長代行に田村憲久氏　国対委員長代理は西村明宏氏―自民

2023年09月22日07時07分

　自民党は２１日、政調会長代行に田村憲久元厚生労働相を起用する方針を固めた。国対委員長代理には西村明宏前環境相を充てる。２２日の総務会で決定する。
　田村氏は厚労相を２度務め、社会保障の専門家として知られる。１４日には岸田文雄首相（党総裁）率いる岸田派への入会が発表された。
　幹事長代理は、起用が調整されていた木原誠二前官房副長官のほか、稲田朋美元防衛相、西銘恒三郎元復興相が新たに就任。井上信治牧野京夫両氏は留任させる。
　総務会長だった遠藤利明衆院議員は中央政治大学院長に就く。経理局長には「非主流派」の二階派から二階俊博元幹事長の最側近、林幹雄元幹事長代理を充てる。

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