巨人の投打がかみ合った。赤星は変化球に切れがあり、８回無失点で４勝目。中川が１３セーブ目。打線は六回に丸の左前適時打で均衡を破ると、代打大城卓が満塁本塁打を放って加点した。阪神は青柳が粘れず、打線の追い上げも遅かった。