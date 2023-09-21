巨人、投打かみ合う プロ野球・阪神―巨人
2023年09月21日21時19分
巨人の投打がかみ合った。赤星は変化球に切れがあり、８回無失点で４勝目。中川が１３セーブ目。打線は六回に丸の左前適時打で均衡を破ると、代打大城卓が満塁本塁打を放って加点した。阪神は青柳が粘れず、打線の追い上げも遅かった。
巨人、投打かみ合う プロ野球・阪神―巨人
2023年09月21日21時19分
巨人の投打がかみ合った。赤星は変化球に切れがあり、８回無失点で４勝目。中川が１３セーブ目。打線は六回に丸の左前適時打で均衡を破ると、代打大城卓が満塁本塁打を放って加点した。阪神は青柳が粘れず、打線の追い上げも遅かった。
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