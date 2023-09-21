インフル「流行注意報」発表 統計史上最も早く―東京都
2023年09月21日19時07分
東京都は２１日、インフルエンザの感染が都内で広がっているとして、「流行注意報」を発表した。１９９９年の統計開始以来、最も早い時期での発表となった。都は小まめな手洗いや消毒など、感染防止対策を呼び掛けている。
インフル「流行注意報」発表 統計史上最も早く―東京…
2023年09月21日19時07分
東京都は２１日、インフルエンザの感染が都内で広がっているとして、「流行注意報」を発表した。１９９９年の統計開始以来、最も早い時期での発表となった。都は小まめな手洗いや消毒など、感染防止対策を呼び掛けている。
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