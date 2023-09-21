円、１４８円台前半 ロンドン外為
2023年09月21日17時18分
【ロンドン時事】２１日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米国の金融引き締めが長期化するとの見方からドルが買われた海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４８円台前半に下落した。午前９時現在は１４８円２０～３０銭と、前日午後４時比５５銭の円安・ドル高。
円、１４８円台前半 ロンドン外為
2023年09月21日17時18分
【ロンドン時事】２１日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米国の金融引き締めが長期化するとの見方からドルが買われた海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４８円台前半に下落した。午前９時現在は１４８円２０～３０銭と、前日午後４時比５５銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル