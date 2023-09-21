円相場、１４８円２５～２６銭 ２１日午後５時現在
2023年09月21日17時08分
２１日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４８円２５～２６銭と、前日（１４８円１３～１４銭）に比べ１２銭の円安・ドル高となった。
円相場、１４８円２５～２６銭 ２１日午後５時現在
2023年09月21日17時08分
２１日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４８円２５～２６銭と、前日（１４８円１３～１４銭）に比べ１２銭の円安・ドル高となった。
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