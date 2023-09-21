李在明氏の逮捕同意案可決 韓国
2023年09月21日16時57分
【ソウル時事】韓国国会は２１日、北朝鮮への不正送金に関わった疑いなどで逮捕状を請求されている最大野党「共に民主党」の李在明代表の逮捕同意案を可決した。
李在明氏の逮捕同意案可決 韓国
2023年09月21日16時57分
【ソウル時事】韓国国会は２１日、北朝鮮への不正送金に関わった疑いなどで逮捕状を請求されている最大野党「共に民主党」の李在明代表の逮捕同意案を可決した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル