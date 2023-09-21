パ・リーグ公示（２１日） プロ野球
2023年09月21日16時42分
【出場選手登録】▽楽天・塩見貴洋投手
【同抹消】▽西武・ペイトン外野手▽楽天・藤井聖投手（再登録は１０月１日以降）
パ・リーグ公示（２１日） プロ野球
2023年09月21日16時42分
【出場選手登録】▽楽天・塩見貴洋投手
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