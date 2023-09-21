ＮＥＣ、自治体の政府クラウド運用支援 アマゾンと連携、人材不足に対応
2023年09月21日15時35分
ＮＥＣが、政府と地方自治体が共同で利用する情報システム基盤「ガバメントクラウド」への移行で、自治体向けに運用管理補助者の業務を支援するサービスを始めることが２１日、分かった。ガバメントクラウドの提供事業者４社のうちアマゾンウェブサービス（ＡＷＳ）ジャパンと連携し、移行作業に必要な技術者など地方での人材不足に対応する。
ＮＥＣ、自治体の政府クラウド運用支援 アマゾンと連携、人材不…
2023年09月21日15時35分
ＮＥＣが、政府と地方自治体が共同で利用する情報システム基盤「ガバメントクラウド」への移行で、自治体向けに運用管理補助者の業務を支援するサービスを始めることが２１日、分かった。ガバメントクラウドの提供事業者４社のうちアマゾンウェブサービス（ＡＷＳ）ジャパンと連携し、移行作業に必要な技術者など地方での人材不足に対応する。
こんな記事も
経済用語
経済
日野自、商用車連合に復帰(09/21 15:55)
日テレ、ジブリを子会社に アニメ制作の自主性尊重(09/21 15:49)
ＮＥＣ、自治体の政府クラウド運用支援 アマゾンと連携、人材不足に対応(09/21 15:35)
記事使用料、過度な安値違反 ニュースサイト独禁法適用で―公取委(09/21 15:33)
トクヤマ、子会社の新第一塩ビを吸収合併(09/21 15:29)
ビッグモーター、信頼失墜の恐れ 健全な市場へ業界一丸―三部自工会副会長(09/21 15:24)
４５２円安の３万２５７１円０３銭 ２１日の平均株価(09/21 15:16)
キオクシア、早期退職募集へ 労組に提案(09/21 15:02)
日本、管理職の教育に課題 人材番付、過去最低の４３位―スイス調査(09/21 14:39)
政府、ＮＹで訪日観光ＰＲ ホタテや日本酒振る舞う(09/21 14:30)
ガソリン、１８２円 ２週連続値下がり―経産省(09/21 14:23)
円相場、１４８円２７～２７銭 ２１日正午現在(09/21 12:07)
為替変動「選択肢排除せず対応」 松野官房長官(09/21 11:51)
３７６円安の３万２６４７円７２銭 ２１日午前の平均株価(09/21 11:40)
長期金利、一時０．７４５％に上昇 １０年ぶり高水準―東京債券市場(09/21 11:34)
東芝ＴＯＢ成立 ７８％超が応募、上場廃止へ(09/21 11:17)
中部電、東芝買収に１０００億円拠出 エネルギー・インフラ事業で連携視野(09/21 10:46)
東京ゲームショウが開幕 出展社は過去最高―千葉・幕張メッセ(09/21 10:16)
円相場、１４８円３１～３１銭 ２１日午前９時現在(09/21 09:06)
赤字決算解消の補正「審理せず」 違法行為追認を拒否―沖縄県議会(09/21 08:01)
東芝、「上場企業」の歴史に幕 ＴＯＢ成立、再建へ収益力課題(09/21 07:34)
中国、ＥＶで輸出攻勢 最大手ＢＹＤは日本攻略狙う(09/21 07:10)
日米、為替介入で「歩調」 金融政策会合前にけん制(09/21 07:07)
東芝ＴＯＢ成立、上場廃止へ ＪＩＰ陣営、株式の３分の２確保(09/20 21:56)
河野氏の個情委担当、問題視せず 政府(09/20 20:42)
国産ホタテ、食べて応援 くら寿司がキャンペーン(09/20 20:29)
デジタル庁を行政指導 マイナひも付け誤り―情報共有、システム対応を問題視―個情委(09/20 20:26)
プロクレアＨＤ、１年前倒しで公的資金返済へ 「十分な健全性保持」(09/20 20:19)
近ツー過大請求、最大７億円 ＫＮＴ―ＣＴ、再発防止へ行動規範(09/20 20:00)
富士通Ｊａｐａｎ、「深くおわび」 マイナで個人情報保護委が指導(09/20 19:40)
ビジネスワイヤ
PR TIMES