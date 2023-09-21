パ・リーグ公示（２１日） プロ野球
2023年09月21日15時14分
【出場選手登録抹消】▽オリックス・山崎福也投手、西野真弘内野手、大城滉二内野手、山足達也内野手、佐野皓大外野手、小田裕也外野手▽日本ハム・古川裕大捕手、木村文紀外野手（再登録は１０月１日以降）
パ・リーグ公示（２１日） プロ野球
2023年09月21日15時14分
【出場選手登録抹消】▽オリックス・山崎福也投手、西野真弘内野手、大城滉二内野手、山足達也内野手、佐野皓大外野手、小田裕也外野手▽日本ハム・古川裕大捕手、木村文紀外野手（再登録は１０月１日以降）
こんな記事も
スポーツ総合
パ・リーグ公示（２１日） プロ野球(09/21 15:15)
パ・リーグ公示（２１日） プロ野球(09/21 15:14)
スティンガー死ぬ 競馬(09/21 14:44)
Ｖパレード、同日開催で調整 １１月２３日、阪神とオリックス―プロ野球(09/21 12:42)
ＤｅＮＡの藤田が引退 プロ野球(09/21 12:41)
米大リーグ・談話(09/21 12:32)
十両の輝鵬が休場 大相撲秋場所(09/21 12:14)
２０日の日本選手 米大リーグ(09/21 12:00)
千賀が１２勝目 吉田は４打数１安打―米大リーグ(09/21 11:57)
キャロル、新人初「２５発、５０盗塁」 米大リーグ・ダイヤモンドバックス(09/21 11:20)
ウルグアイ、後半失速 ラグビーＷ杯(09/21 10:51)
メヒアに出場停止処分 禁止薬物２度目の陽性―米大リーグ(09/21 10:45)
主な日本選手の成績（２０日） 欧州サッカー(09/21 10:26)
バイエルン激戦制す サッカー欧州ＣＬ(09/21 10:08)
レッドソックスの吉田、意地の安打も 米大リーグ(09/21 10:04)
久保、ほろ苦ＣＬ初戦 地元ファンは万雷拍手―欧州サッカー(09/21 10:02)
畑岡は１６位 女子ゴルフ世界ランク(09/21 09:34)
イタリア、後半に底力 「最高の４０分」で逆転―ラグビーＷ杯(09/21 09:23)
葛藤乗り越えたＡＭＩ 自分らしく、格好良く―世界ブレイキン・女王でパリへ（上）(09/21 09:11)
イタリア２連勝 ウルグアイを後半逆転―ラグビーＷ杯(09/21 09:10)
日本の視聴者数、過去最多 チリ戦で１３８０万人―ラグビーＷ杯(09/21 08:57)
大谷の手術成功に監督も安堵 米大リーグ・エンゼルス(09/21 08:49)
久保、ＣＬ初戦はドロー 冨安は快勝デビュー―サッカー欧州ＣＬ(09/21 08:33)
鏡、思い背負って 世界レスリング(09/21 07:51)
羽根田が準決勝へ カヌー世界選手権(09/21 07:46)
南野が月間最優秀選手 フランス・サッカー(09/21 07:40)
桜井つぐみ、３年連続の頂点 世界レスリング(09/21 07:21)
須崎優衣、危なげなく 直前のけが乗り越え―世界レスリング(09/21 07:05)
五輪代表選手の横顔 レスリング(09/21 06:29)
接戦制した元木咲良 世界レスリング(09/21 06:26)