【ワシントン時事】バイデン米大統領は２０日、ニューヨーク州で開いた政治集会で、２０２４年大統領選に関し「また同じ人物が相手になるようだ」と述べ、再びトランプ前大統領と戦う可能性が高いと予想した。その上で「もう一度、彼を打ちのめす」と再選への意気込みを示した。