公明党の山口那津男代表は２１日の中央幹事会で、政府が１０月中の策定を目指す新たな経済対策について「デフレを脱却していく効果的な対策が必要だ」と強調した。これに関し、北側一雄副代表は記者会見で「中小企業が賃上げできる環境をどうつくるかが一番のポイントだ」と指摘した。