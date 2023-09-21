畑岡は１６位 女子ゴルフ世界ランク
2023年09月21日09時34分
女子ゴルフの最新世界ランキングが１８日付で発表され、畑岡奈紗は前週から二つ上げて１６位だった。古江彩佳は二つ下げて２２位、山下美夢有は２３位、笹生優花は２４位。
１位は殷若寧（中国）。 （時事）
畑岡は１６位 女子ゴルフ世界ランク
2023年09月21日09時34分
女子ゴルフの最新世界ランキングが１８日付で発表され、畑岡奈紗は前週から二つ上げて１６位だった。古江彩佳は二つ下げて２２位、山下美夢有は２３位、笹生優花は２４位。
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