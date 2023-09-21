米長期金利、１６年ぶり高水準 金融引き締めの継続を懸念
2023年09月21日08時50分
【ニューヨーク時事】２０日のニューヨーク金融・債券市場では、米金融引き締めの長期化が懸念される中、長期金利の指標である１０年物米国債利回りが前日比０．０５ポイント上昇の４．４１％と、２００７年以来約１６年ぶりの高水準を付けた。
米長期金利、１６年ぶり高水準 金融引き締めの継続を懸念
2023年09月21日08時50分
【ニューヨーク時事】２０日のニューヨーク金融・債券市場では、米金融引き締めの長期化が懸念される中、長期金利の指標である１０年物米国債利回りが前日比０．０５ポイント上昇の４．４１％と、２００７年以来約１６年ぶりの高水準を付けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル