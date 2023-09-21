【ロンドン時事】フランス・プロサッカー選手協会は２０日までに、８月の月間最優秀選手に同国１部リーグ、モナコの南野拓実（２８）を選出したと発表した。同協会によると、日本選手の受賞は２００５～０６年シーズンの松井大輔（当時ルマン）以来、２人目。

南野は８月の３試合で３得点２アシストをマークした。チームは２０日現在、３勝２分けで首位に立っている。