南野が月間最優秀選手 フランス・サッカー
2023年09月21日07時40分
【ロンドン時事】フランス・プロサッカー選手協会は２０日までに、８月の月間最優秀選手に同国１部リーグ、モナコの南野拓実（２８）を選出したと発表した。同協会によると、日本選手の受賞は２００５～０６年シーズンの松井大輔（当時ルマン）以来、２人目。
南野は８月の３試合で３得点２アシストをマークした。チームは２０日現在、３勝２分けで首位に立っている。
南野が月間最優秀選手 フランス・サッカー
2023年09月21日07時40分
【ロンドン時事】フランス・プロサッカー選手協会は２０日までに、８月の月間最優秀選手に同国１部リーグ、モナコの南野拓実（２８）を選出したと発表した。同協会によると、日本選手の受賞は２００５～０６年シーズンの松井大輔（当時ルマン）以来、２人目。
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