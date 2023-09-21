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２１日の朝刊（都内最終版）☆１

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２１日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年09月21日07時18分

【１面トップ】
〔朝日〕中国の訪日客　８月３６万人　前月比１６％増　伸び限定的▽処理水放出　団体客がキャンセル
〔毎日〕秘書兼職　自民・立憲議員も　逢沢氏ら３人　現職地方議員
〔読売〕「露の犯罪　世界が理解」　ゼレンスキー氏　安保理演説　和平案を説明▽「露は即時撤退」岸田首相演説へ
〔日経〕中高年　デジタル人材に　企業インターン新制度　厚労省　ＡＮＡは学び直し
〔産経〕「侵略者打倒へ団結」　ゼレンスキー氏　国連演説　対露、支援訴え
〔東京〕デジタル庁に行政指導　マイナ誤登録　国税庁も　個人情報管理不備▽崩れた信頼　制度見直しを　「司令塔に責任」明確化
【共通ニュース】
◆東芝ＴＯＢ成立へ　初の上場廃止　年内にも
◆個人「現金・預金」最高額　１１１７兆円　増加傾向続く
◆ナゴルノ　停戦合意　アゼルバイジャン「勝利」
◆オリックス　パ３連覇
◆大谷、右肘手術成功　２度目　「二刀流」復帰２５年に
◆ワクチン　秋接種スタート　「必要性」個人で判断を
◆遺族質問に「申し訳ない」　京アニ事件公判　青葉被告　初めて謝罪
◆鉄骨落下　固定不十分か　東京・５人死傷　骨組みに仮留め（続）

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