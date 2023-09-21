【１面トップ】

〔朝日〕中国の訪日客 ８月３６万人 前月比１６％増 伸び限定的▽処理水放出 団体客がキャンセル

〔毎日〕秘書兼職 自民・立憲議員も 逢沢氏ら３人 現職地方議員

〔読売〕「露の犯罪 世界が理解」 ゼレンスキー氏 安保理演説 和平案を説明▽「露は即時撤退」岸田首相演説へ

〔日経〕中高年 デジタル人材に 企業インターン新制度 厚労省 ＡＮＡは学び直し

〔産経〕「侵略者打倒へ団結」 ゼレンスキー氏 国連演説 対露、支援訴え

〔東京〕デジタル庁に行政指導 マイナ誤登録 国税庁も 個人情報管理不備▽崩れた信頼 制度見直しを 「司令塔に責任」明確化

【共通ニュース】

◆東芝ＴＯＢ成立へ 初の上場廃止 年内にも

◆個人「現金・預金」最高額 １１１７兆円 増加傾向続く

◆ナゴルノ 停戦合意 アゼルバイジャン「勝利」

◆オリックス パ３連覇

◆大谷、右肘手術成功 ２度目 「二刀流」復帰２５年に

◆ワクチン 秋接種スタート 「必要性」個人で判断を

◆遺族質問に「申し訳ない」 京アニ事件公判 青葉被告 初めて謝罪

◆鉄骨落下 固定不十分か 東京・５人死傷 骨組みに仮留め（続）