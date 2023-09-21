【ニューヨーク時事】２０日のニューヨーク外国為替市場の円相場は、米利上げの長期化観測を背景に円売り・ドル買いが加速し、一時１ドル＝１４８円３６銭と、２０２２年１１月４日以来１０カ月半ぶりの安値に下落した。午後５時現在は１４８円２８～３８銭と、前日同時刻比４７銭の円安・ドル高で取引された。