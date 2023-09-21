米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の用語解説・ニュース
2023年09月21日03時36分
米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ） 米国の中央銀行に当たる連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の最高意思決定機関。議長、副議長を含む理事と、全米１２地区の連邦準備銀行総裁が参加し、年８回開催される。３カ月ごとに参加者がそれぞれ想定する政策金利水準と経済の見通しが発表され、金融政策の方向性を示す手掛かりとして注目される。（時事）
米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の用語解説・ニュース
2023年09月21日03時36分
米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ） 米国の中央銀行に当たる連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の最高意思決定機関。議長、副議長を含む理事と、全米１２地区の連邦準備銀行総裁が参加し、年８回開催される。３カ月ごとに参加者がそれぞれ想定する政策金利水準と経済の見通しが発表され、金融政策の方向性を示す手掛かりとして注目される。（時事）
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円、一時１４８円台前半 １０カ月半ぶり安値―ロンドン外為(09/20 20:31)
円下落、１４８円台前半 １０カ月半ぶり安値―ロンドン外為(09/20 17:25)
ＮＹ円、１４７円台後半(09/20 06:47)
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ＮＹ株小反発、６ドル高 ＦＯＭＣ控え様子見(09/19 05:57)
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円、１４０円台前半 ロンドン外為(07/26 20:33)
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円、１４１円台半ば ロンドン外為(07/25 20:37)
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ＮＹ円、１４３円台前半 ７カ月ぶり安値(06/23 07:39)
年内２回利上げは妥当 ペース緩やかに―米ＦＲＢ議長(06/22 07:20)
「いくらかの利上げ適切」 年内の追加引き締め示唆―米ＦＲＢ議長(06/21 23:30)
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東京株、１１３円高 円安が支え(06/15 12:12)
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円、１４０円近辺 ロンドン外為(06/14 20:33)
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ＮＹ株、続伸 米インフレ鈍化好感(06/14 06:38)
米消費者物価、４．０％上昇 １１カ月連続伸び鈍化―５月(06/13 22:21)
ＮＹ円、１３９円台前半(06/12 22:19)
利上げ休止、協議へ 銀行融資動向など見極め―米ＦＲＢ(06/11 07:31)
ＮＹ円、１３９円台半ば(06/07 22:19)
円、１３９円台半ば ロンドン外為(06/06 20:44)
ＮＹ円、１３９円台前半(06/01 07:00)
ＮＹ株、４日続落 米債務上限問題を嫌気(05/25 06:58)
追加利上げ巡り見解相違 政策判断、難しさ示す―米ＦＯＭＣ議事要旨(05/25 06:37)
ＮＹ円、一時１３９円台 ６カ月ぶり安値(05/25 00:33)
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円上昇、１３４円台半ば ロンドン外為(05/04 20:36)
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利上げ「打ち止め」模索 銀行破綻の動揺、収まらず―インフレが焦点に・米ＦＲＢ(05/04 17:26)
米、０．２５％利上げ 銀行破綻もインフレ抑制優先―引き締め、いったん停止へ・ＦＲＢ(05/04 10:19)
米ＦＲＢ、利上げ判断難しく 銀行破綻で信用不安くすぶる(05/03 20:30)
円上昇、１３５円台半ば ロンドン外為(05/03 20:29)
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米ＦＲＢ、追加利上げへ 引き締め局面の終了示唆か―政策会合、５月２、３日開催(04/30 07:12)
円安１３５円台、株は高値更新 日銀が大規模緩和維持(04/28 20:09)
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利上げ断行で信頼維持 与信環境悪化も警戒―物価抑制と金融安定、板挟み・米ＦＲＢ(03/23 15:10)
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数人が０．５％利上げ主張 引き締め継続では一致―米ＦＲＢ会合要旨(02/23 09:07)
ＮＹ株続落、８４ドル安 米利上げ長期化を警戒(02/23 07:17)
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円、１３５円近辺 ロンドン外為(02/22 18:16)
米ＦＲＢ、当面利上げ継続へ 雇用統計で早期停止観測後退(02/06 07:03)
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円急伸、１２８円台 米利上げの緩和観測で―東京市場(02/02 11:58)
利上げ幅、０．２５％に縮小 米ＦＲＢ、さらに２回引き上げも―インフレ低下の初期段階に(02/02 08:45)
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利上げ幅、０．２５％に縮小へ インフレ峠越える―米ＦＲＢ(01/29 07:07)
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東京株、２万７０００円回復 １カ月ぶり、米株高を好感(01/24 16:23)
米ＦＲＢ議長がコロナ陽性(01/19 05:54)
５日の夕刊（都内最終版）(01/05 15:06)
２３年に利下げ想定せず インフレ、なお上振れリスク―米ＦＲＢ会合要旨(01/05 09:56)
景気悪化リスク、一段と鮮明に 米ＦＲＢ、なお物価重視―「軟着陸」へ正念場(12/15 17:32)
米利上げ、０．５％に減速 ２３年に金利ピーク５％超―景気悪化のリスク警戒・ＦＲＢ(12/15 08:12)
ＮＹ円、１３５円台前半(12/15 00:18)
円、１３５円近辺 ロンドン外為(12/14 21:55)
円、１３５円台前半 ロンドン外為(12/14 18:12)
利上げ幅０．５％に縮小へ １３、１４日に金融政策会合―米ＦＲＢ(12/10 20:38)
利上げ幅、１２月に縮小を示唆 過度な引き締め望まず―米ＦＲＢ議長(12/01 06:39)
利上げ減速が「近く」適切に 大多数の参加者判断―米ＦＲＢ会合要旨(11/24 14:30)
ＮＹ円、１３９円台後半(11/24 08:00)
ＮＹ株続伸、９５ドル高 米利上げ減速示唆を好感(11/24 07:24)
ＮＹ株、続伸(11/24 01:15)
ＮＹ円、１４１円台前半(11/23 23:20)
米ＦＲＢ副議長、利上げ減速を示唆 引き締めは継続(11/15 08:25)
米、４回連続０．７５％利上げ インフレ抑制重視を継続―ＦＲＢ(11/03 07:23)