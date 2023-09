カリフォルニア州アーバイン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- リンクシス®、家庭と小規模オフィスにおけるコネクティビティの象徴的企業である当社は、現在Velop Pro 6Eに搭載され、今後数ヶ月でVelop Pro 7、Velop Micro Router 6、Velop Micro Mesh 6に搭載される新しい「コグニティブ・メッシュ」機能についての方向性を発表しました。

テクノロジー分野における「コグニティブ」とは、ユーザーの選択や自動化により確定的に問題を解決できる「シンキング・テクノロジー」を意味します。実装の第1段階では、リンクシス・コグニティブ・メッシュはユーザーインプットやフィードバックに完全に基づき開発され、以下のユーザー選択に重点を置いています。

WiFiマルチメッシュ・ノードシステムの高速セットアップ(最大3ノードまで10分以内で完了)*

家庭や小規模オフィス向けのユーザー選択可能なWiFIメッシュネットワーク・トポロジー(メッシュ・ノードとルーターの直接接続、またはメッシュ・ノードとルーターのデイジーチェーン接続)

家庭や小規模オフィス向けのユーザー接続可能なWiFiメッシュネットワーク動作モード(コラボレーション・ストリーミング・ゲーミング・またはモノのインターネット(IoT))

リンクシス・コグニティブ・メッシュの第1段階は今年末までに完了予定で、2.4 GHz、5.0 GHz、6 GHz WiFiバンドで動作するクアルコム®・イマーシブ・ホームやクアルコム® ・ネットワーキング・プロ・シリーズ・プラットフォームズを使用する製品専用に構築されています。リンクシス・コグニティブ・メッシュはリンクシス・インテリジェント・メッシュと相互作用するものではなく、同じメッシュネットワークに混在させることはできません。リンクシス・コグニティブ・メッシュの第2段階は現在開発中で、家庭用WiFiメッシュシステム全体の起動・動作コストを削減する新しい特許取得可能な方法と、WiFiメッシュシステム動作モードの自動最適化が含まれています。

「WiFiメッシュシステムは家庭や小規模オフィスネットワークにおいて急速に主流になっています。」と、リンクシスのティモシー・ツァイ商品開発ディレクターは述べています。「メッシュネットワークの成功のために必要とされるシンプルさを設計するには、過去の半静的な方法を廃し、現在を再定義し、未来を定義するであろうほぼリアルタイムのコグニティブ、あるいはシンキング・テクノロジーを採用する必要がありました。」

リンクシスについて

「リンクシスは、お客様が複雑なことを一切しなくて済むよう、シンプルであることに主眼を置いてもの作りをしています。」リンクシスは、家庭と小規模オフィスにおけるコネクティビティで革新を続け、35年目を迎える象徴的なブランドです。業界初の功績を数多く挙げており、「ITがない」家庭や小規模オフィスに向けて、シンプルで、迅速で、信頼性の高い製品を、手頃な価格で提供する実績ある専門家です。

