オースティン、手術で帰国 プロ野球・ＤｅＮＡ
2023年09月20日22時18分
ＤｅＮＡは２０日、タイラー・オースティン外野手が右肩の手術を受けるため、米国に帰国したと発表した。来日４年目の今季は２２試合で打率２割７分７厘、６打点。
オースティン、手術で帰国 プロ野球・ＤｅＮＡ
2023年09月20日22時18分
ＤｅＮＡは２０日、タイラー・オースティン外野手が右肩の手術を受けるため、米国に帰国したと発表した。来日４年目の今季は２２試合で打率２割７分７厘、６打点。
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