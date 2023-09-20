ヤクルトがサヨナラ勝ち。３点を追う八回にサンタナの２ランなどで追い付き、九回１死満塁からオスナの左前打で勝ち越した。４番手の田口が２勝目。中日はカリステの２打席連続本塁打などでリードしたが、継投で逃げ切れなかった。