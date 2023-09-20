楽天が快勝。同点の五回、４連打で３点勝ち越し。七回は岡島の左前打などで２点を加えた。藤井は５回１失点で３勝目。六回からは救援４投手でつなぎ、反撃を断った。ソフトバンクは大関が振るわず、打線も好機を生かし切れなかった。