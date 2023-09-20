阪神が競り勝った。１点を追う八回２死二、三塁、ノイジーが逆転の２点中前打を放った。伊藤将は七回途中３失点。４番手及川が３勝目。岩崎が３３セーブ目。巨人は２度リードを奪ったが、逃げ切りに失敗。九回の得点機も生かせなかった。