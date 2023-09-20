西武は四回に佐藤龍の２ランで先制。六回にはマキノンが２ランを放って突き放した。今季初登板初先発の渡辺が５回２安打無失点で白星。田村が２季ぶりのセーブ。日本ハムは３連敗。先発上原が本塁打２本を浴び、打線は反撃が遅かった。