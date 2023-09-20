西岡が２回戦進出 男子テニス
2023年09月20日20時44分
男子テニスの珠海選手権は２０日、中国の珠海で行われ、シングルス１回戦で西岡良仁（ミキハウス）はフランス選手に０―６、６―４、６―２で逆転勝ちし、２回戦に進んだ。（時事）
西岡が２回戦進出 男子テニス
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