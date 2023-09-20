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辺野古承認、２７日までに　斉藤国交相が沖縄県に要求

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辺野古承認、２７日までに　斉藤国交相が沖縄県に要求

2023年09月20日20時10分

記者団の取材に応じる玉城デニー沖縄県知事＝２０日、スイス・ジュネーブ

記者団の取材に応じる玉城デニー沖縄県知事＝２０日、スイス・ジュネーブ

　米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古移設を巡り、斉藤鉄夫国土交通相は２０日県に届けた勧告文書で、工事の設計変更承認を２７日までに行うよう玉城デニー知事に求めた。

辺野古承認勧告で対応検討　岸田首相との対話要望―沖縄知事

　斉藤氏はこの中で、最高裁で県側の敗訴が確定してから２週間以上経過したことを挙げ、「状況は直ちに是正される必要がある」と指摘した。玉城氏が承認に応じなければ国は代執行訴訟に進む見通し。

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