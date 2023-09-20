富士通Ｊａｐａｎ、「深くおわび」 マイナで個人情報保護委が指導
2023年09月20日19時40分
富士通子会社の富士通Ｊａｐａｎ（東京）は２０日、政府の個人情報保護委員会から個人情報保護法に基づく指導を受けたと発表した。同社はコメントで「多大なるご迷惑、ご心配をお掛けし、改めて深くおわび申し上げる」と謝罪。同社が提供するマイナンバーカードを使った証明書発行システムで、誤交付が相次いだことを受けた措置。
富士通Ｊａｐａｎ、「深くおわび」 マイナで個人情報保護委が指…
2023年09月20日19時40分
富士通子会社の富士通Ｊａｐａｎ（東京）は２０日、政府の個人情報保護委員会から個人情報保護法に基づく指導を受けたと発表した。同社はコメントで「多大なるご迷惑、ご心配をお掛けし、改めて深くおわび申し上げる」と謝罪。同社が提供するマイナンバーカードを使った証明書発行システムで、誤交付が相次いだことを受けた措置。
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