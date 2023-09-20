日本代表監督に慶大の堀井氏 大学野球
2023年09月20日19時28分
全日本大学野球連盟は２０日、大学日本代表の新監督に慶大の堀井哲也監督（６１）が就任すると発表した。任期は２年。
日本代表監督に慶大の堀井氏 大学野球
2023年09月20日19時28分
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