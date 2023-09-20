甲府、メルボルンＣと対戦 浦和は敵地で武漢戦―ＡＣＬサッカー
2023年09月20日19時12分
【武漢（中国）時事】サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ（ＡＣＬ）は２０日、各地で東地区の１次リーグ初戦が行われ、Ｈ組で、天皇杯全日本選手権王者として初出場のＪ２甲府は、敵地でメルボルン・シティー（オーストラリア）と対戦した。
前回覇者でＪ組の浦和は、敵地で武漢（中国）との顔合わせ。
甲府、メルボルンＣと対戦 浦和は敵地で武漢戦―ＡＣＬサッカー
2023年09月20日19時12分
【武漢（中国）時事】サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ（ＡＣＬ）は２０日、各地で東地区の１次リーグ初戦が行われ、Ｈ組で、天皇杯全日本選手権王者として初出場のＪ２甲府は、敵地でメルボルン・シティー（オーストラリア）と対戦した。
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