芝野二冠が初防衛にあと１勝 囲碁・名人戦
2023年09月20日18時39分
囲碁の芝野虎丸名人（２３）＝十段と合わせ二冠＝に井山裕太二冠（３４）＝王座・碁聖＝が挑戦する第４８期名人戦７番勝負の第３局が１９、２０日、愛知県田原市で打たれ、芝野二冠が１６８手で白番中押し勝ちし、３連勝で初の防衛にあと１勝とした。第４局は１０月１２、１３日に大阪府守口市で打たれる。
芝野二冠が初防衛にあと１勝 囲碁・名人戦
2023年09月20日18時39分
囲碁の芝野虎丸名人（２３）＝十段と合わせ二冠＝に井山裕太二冠（３４）＝王座・碁聖＝が挑戦する第４８期名人戦７番勝負の第３局が１９、２０日、愛知県田原市で打たれ、芝野二冠が１６８手で白番中押し勝ちし、３連勝で初の防衛にあと１勝とした。第４局は１０月１２、１３日に大阪府守口市で打たれる。
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