大相撲秋場所・十両取組表（１２日目）
2023年09月20日18時20分
西 東
朝紅龍―志摩海
高 橋―対馬洋
輝 鵬―貴健斗
天空海―天照鵬
一山本―時疾風
東 龍―白鷹山
紫 雷―欧勝馬
東白龍―千代丸
美ノ海―友 風
水戸龍―島津海
大の里―北の若
大奄美―武将山
獅 司―狼 雅
玉正鳳―千代栄
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東 龍―白鷹山
紫 雷―欧勝馬
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