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維新、公設秘書の兼職調査

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維新、公設秘書の兼職調査

2023年09月20日17時41分

記者会見する日本維新の会の藤田文武幹事長＝２０日午後、国会内

記者会見する日本維新の会の藤田文武幹事長＝２０日午後、国会内

　日本維新の会は２０日、池下卓衆院議員が兼職届の提出なく地元市議２人を公設秘書に雇用していた問題を受け、党所属の全国会議員に対して同様の事例がないか調査するよう指示した。２１日夕までの回答を求めている。藤田文武幹事長は記者会見で「地方議員と公設秘書は両方とも（給与の）原資が税金だ。批判は真摯（しんし）に受け止めたい」と強調した。

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